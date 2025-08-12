До късно в понеделник продължи евакуацията на жителите от сунгурларското село Скала заради големия пожар в района. Часове след като беше овладян, огненият фронт се разгоря с нова сила. Областният управител на Бургас задейства системата BG-ALERT.

В населеното място живеят около 50 души, някои от които бяха евакуирани принудително. Пострадали и бедстващи няма, а на напусналите домовете си беше осигурен подслон. В гасенето се включиха един хеликоптер "Блек хоук", два шведски самолета и 14 противопожарни екипа.

„Няма опасност за хората. Продължихме да работим през цялата нощ. Двата фронта са локализирани, остават огнища на третия, който се развива в смесена гора в труднодостъпен район. Там трябва да се работи на ръка. Имаме 21 екипа и доброволци. Днес те ще бъдат сменени”, обясни в ефира на „Здравей, България” комисар Любомир Баров, зам.-директор на пожарната.

„Снощи задействахме механизма и поискахме помощ от военното министерство. Днес на терен очаквам да пристигнат над 30 военнослужещи, които ще гасят с водоноски на ръка. Имаше хора, които отказаха да слязат в съседното село, останаха в центъра на Скала”, поясни областният управител Владимир Крумов.

През изминалото денонощие у нас са се разгорели 159 нови пожара, съобщи Александър Джартов, директор ГД ПБЗН.

„Не сме безпомощни, но това са изключително трудни за овладяване стихии. Броят им продължава да бъде устойчив. Не го намаляваме, което е основното предизвикателство. Инвестициите са задължителни. Необходима е комбинация между наземни екипи и летателна техника. Към настоящия момент колегите от Военновъздушните сили се справят перфектно”, обясни той.

По думите му в Сунгурларе няма пожарна, защото за да се обособи служба, е необходимо щатно осигуряване.