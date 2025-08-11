Отново се разпали пожарът в община Сунгурларе, в района край село Скала, в което живеят около 50 души. Огнеборците и местните власти полагат усилия да го угасят. Вертолет от базата в Ново село е гасил пожара през целия ден. На терен работят два самолета и 1 хеликоптер. Подпомагат ги 14 пожарни автомобила. Очакват се още 7 от близки до Бургас области.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов задейства системата BG-ALERT, като предупреди за наближаващия пожар. В съобщението се призоваха хората да запазят спокойствие и да следват разпорежданията на властите за евакуация.

"Към 16:30 часа пожарът беше почти локализиран. Но след това вятърът се усили и го разпали. Пламъците обхванаха селото. Затова активирахме и системата BG-ALERT", oбясни той.

По думите на Крумов жителите на Скала са евакуирани в центъра на населеното място. "Успяхме да спрем пламъците буквално до вратите на хората", подчерта областният управител. Няма пострадали и бедстващи хора.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Директорът на ОД на МВР Бургас старши комисар Владимир Маринов обясни, че се е наложило някои от жителите на Скала да бъдат принудително евакуирани. "Хората плачеха. Разбираемо е - става въпрос за домовете, в които цял живот са живели. Ако ситуаццията се беше влошила - имаше осигурен превоз, за да ги свалим в Славянци. Но към момента това не се налага. Ще останат два патрула, които ще наблюдават ситуацията през следващата нощ", заяви той.

На този етап информацията е за 1 изгоряла необитаема къща и 1 селскостопанска постройка. Освен пожарната на терен са мобилизирани и екипи на ОД на МВР, които участват в гасенето.

Кметът на Община Сунгурларе Димитър Гавазов заяви, че на евакуираните хора е осигурен подслон. По думите му тепърва ще се преценява кога и дали ще е безоипасно те да се завърнат по домовете си. "Токът беше спрян в селото. Сега отново е пуснат, след като овладяхме огъня. Благодаря на всички за усилията", посочи той.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

В момента усилията са насочени към ограничаване периметъра на пожара и недопускането му да премине път Чубра - Славянци - Скала, който е затворен заради силно задимяване.