Вчера едно от по-сериозните огнища беше локализирано, днес силите ще бъдат насочени към друго
Нови опити да бъде потушен пожарът, който застрашава Пирин. Екипите тази сутрин тръгнаха по-рано към мястото на стихията, за да се използва по-ефективно времето, в което температурите са по-ниски.
Вчера едно от по-сериозните огнища беше локализирано, днес силите ще бъдат насочени към другото огнище, което се намира в по-високата част. Два хеликоптера „Кугър” вече са на терен и помагат в гасенето.Редактор: Ина Григорова
