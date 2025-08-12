Нови опити да бъде потушен пожарът, който застрашава Пирин. Екипите тази сутрин тръгнаха по-рано към мястото на стихията, за да се използва по-ефективно времето, в което температурите са по-ниски.

Пожарите в страната: Над 16 хил. дка изгоряха край Сунгурларе. В Пиринско огънят доближава Националния парк (ОБЗОР)

Вчера едно от по-сериозните огнища беше локализирано, днес силите ще бъдат насочени към другото огнище, което се намира в по-високата част. Два хеликоптера „Кугър” вече са на терен и помагат в гасенето.

Редактор: Ина Григорова