Приемането на еврото ще се отрази добре на българския туризъм като даде възможност за привличане на повече чуждестранни туристи и инвеститори. Това е общото становище на кметове и експерти от бранша. Зам.-министрите на екологията и туризма посочиха и дългосрочни ефекти от влизането ни в еврозоната през следващата година.

„Чрез въвеждането на еврото трябва да покажем един силен кумулативен ефект. Как съчетавайки екологичните и климатичните политики на една добра финансова платформа, ние можем да направим много”, изтъкна зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов.

„В дългосрочен план ефектът върху устойчивия туризъм, ще се изразява в повишена конкурентноспособност на България като безопасна и достъпна дестинация, по-добра интеграция в европейските туристически мрежи и инициативи, стимулиране на местните предприемачи, разширяване на пазара на българските занаяти, производители на биохрани и културни оператори”, каза от своя страна зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева.

