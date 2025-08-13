Дългите летни дни са идеалният момент за пикници на открито, но често те биват проваляни от едни добре познати, жужащи натрапници – осите и пчелите. Вместо да се паникьосваме или гоним тези насекоми, експертите съветват да разберем тяхното поведение. Това не само ще направи обяда или вечерята ни по-спокойни, но и ще помогне за опазването на важни за екосистемата видове, пише Би Би Си.

Мнозина ги смятат за агресивни и досадни, но осите са ценни опрашители и естествени врагове на някои вредители. Те контролират популациите на мухи, гъсеници, листни въшки и паяци, като играят важна роля за баланса в природата. Загубата на биоразнообразие по света е тревожна, а това означава, че трябва да се научим да живеем в хармония дори с онези животинки, които не са ни особено приятни.

Снимка: iStock

Дронове пускат над Хавай хиляди комари, създадени в лаборатория

Най-честите „пикникарки“

Най-често на трапезата ви ще кацнат обикновената оса (Vespula vulgaris) и германската оса (Vespula germanica). Те могат да се появят изневиделица, привлечени от миризмата на храната. Всички работнички са женски, а обонянието им е силно развито – то ги води право към вашата маса.

► Как да реагираме, когато оса кацне на масата

1. Останете спокойни и неподвижни

Ако започнете да махате с ръце или да крещите, вие имитирате поведението на хищник – например язовец (основен враг на осите във Великобритания). Това може да ги накара да влязат в „защитен режим“. Освен това, тежкото дишане отделя въглероден диоксид – сигнал за опасност за насекомото.

Снимка: iStock

2. Наблюдавайте какво яде

Работничката събира храна, за да я занесе на ларвите в гнездото. Ако взима парче шунка, търси протеин, ако се насочва към сладкото, вероятно е дошло време за захар в менюто ѝ. Това знание може да ви помогне да ѝ предложите „дар“ и да я държите настрана. Дайте ѝ малко от това, което вече е взела – парче месо или сладко – и го поставете настрана от останалата храна. Постепенно може да го преместите още по-далеч. Тази техника е изпитана по цял свят – от ресторанти на открито до изследователи, които проследяват оси до гнездата им.

Добрата новина е, че осите, за разлика от пчелите, рядко водят голямо множество свои сестри на едно и също място. Все пак, ако наблизо има гнездо, може да се появят още няколко. Любопитното е, че твърде голямо струпване на оси около храна всъщност отблъсква други оси.

Учени предлагат генно инженерство за спасяване на застрашени видове

► Защо в началото на лятото искат месо, а накрая – сладко?

Това се дължи на нуждите на колонията. Ларвите са месоядни – те имат нужда от протеин, за да растат. През юни и юли работничките са заети да носят насекоми и месо, за да изхранят хилядите гладни „бебета“. В замяна ларвите отделят сладка течност, която поддържа енергията на възрастните.

В края на лятото, когато ларвите вече са се превърнали в какавиди, нуждата от протеин изчезва, а заедно с нея и сладката „заплата“ за работничките. Така те започват да търсят нектар от цветя или сладки изкушения на вашата маса.

Пчелите страдат от жегата: Повишените температури застрашават жизнените им функции

► Науката и пикникът – добра комбинация

Знанието за поведението на осите може да превърне срещата с тях от стрес в любопитно наблюдение на природата. Следващия път, когато оса кацне на масата ви, вместо да я гоните, може да я разгледате, да разберете какво търси и дори да ѝ предложите „мирна сделка“.

Така ще може да продължите да се наслаждавате на лятото, без да се лишавате от компанията на тези дребни, но важни за планетата насекоми.

Редактор: Габриела Винарова