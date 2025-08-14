Снимка: gettyimages
Протeстът ще засегне над 100 хиляди пътници
Стачка на стюардите в един от най-големите авиопревозвачи в Северна Америка ще наруши сериозно трафика през идния уикенд. Air Canada обяви, че ще отмени близо 500 полета до петък вечерта заради обявена стачка на кабинните екипажи, която се очаква да засегне над 100 хиляди пътници.
Стачка на авиодиспечерите във Франция блокира въздушния транспорт
Ръководството на компанията предупреди, че започва поетапно спиране на полетите заради сложността на своята транспортна мрежа. Пресконференция на висши мениджъри на Air Canada в Торонто дори беше внезапно прекъсната от протестиращи синдикални активисти. Те издигнаха плакати с надписи: „Мизерни заплати не отиват на Канада“.Редактор: Станимира Шикова
