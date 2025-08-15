Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич съобщи, че най-малко 42 полицаи са били ранени при антиправителствени протести в четвъртък вечер, а са арестувани 37 души.

По думите на Дачич снощният протест е довел до "сериозно нарушаване на реда и спокойствието от страна на блокиращите".

VIDEO Proteste violente în Serbia - Sediul partidului de guvernământ din Novi Sad a fost devastat https://t.co/4kw4mgssJL — stiripesurse.ro (@stiripesurse_ro) August 15, 2025

"На протеста нямаше привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), а бе нападната полицията, която е тук да защитава обществения ред и спокойствие и тя нормализира ситуацията в Белград", посочи Дачич. "Ранени са най-малко 42 полицаи, най-много в Белград. Някои са пострадали по-тежко, имат счупени ръце, крака, получили са удари. Засега са арестувани 37 лица".

Той подчерта, че ситуацията е била най-сериозна в Нови Сад, където офисът на СПП бе разбит от мъже с каски на главите и закрити лица по време на поредния антиправителствен протест, свикан от студентите. Той определи събитията като "най-тежките нападения срещу полиция" в последните години.

Armored vehicles and additional security forces have been deployed in Belgrade, where mass anti-government protests continue. #Serbia pic.twitter.com/Vw5pPE0cJP — Uncensored News (@Uncensorednewsw) August 15, 2025

"Хвърляне на камъни, обиди, удряне с решетки, палки, слагане на маски на лицата, за да не могат да бъдат разпознати. Полицията реагира, използва химически средства, където беше необходимо, за да се защити. Това е нападение срещу държавата", заяви Дачич.

Той допълни, че сред арестуваните е и хърватски гражданин, който е пристигнал от родината си и е нападнал сръбската жандармерия.

Five police officers were injured, 14 people were detained during anti-government protests in Belgrade (on video) and other cities in Serbia on Friday night. #Serbia pic.twitter.com/7JMJJIcik6 — Uncensored News (@Uncensorednewsw) August 15, 2025

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.

Редактор: Цветина Петкова