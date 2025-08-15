Две седмици преди новия политически сезон – за какво се готвят политиците. Темата коментираха в предаването „Твоят ден” политическите наблюдатели Георги Киряков и Петко Петков.

„Надпреварата е за разпределение на този огромен ресурс, който все още има България. Надпреварата е за политическите разкази, които ще влияят на общественото мнение – не само за еврозоната, а и разкази за бъдещи парламентарни избори и бъдещи президентски. Там ще е основният сблъсък след приемането ни в еврозоната. Разказите за необходимостта от тези магазини за хората. Започна сериозно да се обсъжда темата не само от политици, но и от самия бизнес. Излязоха говорители на търговските вериги и хора, свързани с решенията за отваряне на тези магазини, които в дебат могат да представят ползите от вредите от такова политическо действие на икономическия терен. Това ще са сюжетите, които ще видим от септември”, заяви Георги Киряков.

„Отделно сблъсъците в НС между управляващи и разделената опозиция, вътре в самата опозиция ще има сблъсъци, в самите коалиции, които оформят коалиционните партии”, коментира още Киряков.

„В мнозинството динамика не се очаква. Това се дължи на разколебаната опозиция, която се кара помежду си почти ежедневно. От друга страна изявленията на президента, който атакува почти всеки ден правителството, също действа стабилизиращо на управляващото мнозинство. Аз мисля, че ще се откроят през тази есен две основни теми. Едната е наистина конфронтацията между Радев и правителството. Голямата тема, която според мен от есента ще се появи, е търсене на кандидат за президентските избори”, заяви Петко Петков.

По думите му другото предизвикателство ще е след януари и влизането ни в еврозоната.

