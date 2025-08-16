Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
По първоначална информация има пострадал
Верижна катастрофа с пострадал ограничи за пет часа движението през Прохода на Републиката в района на село Вонеща вода, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Заради пътнотранспортното произшествие между бус и два леки автомобила движението за колите се пренасочваше през прохода "Шипка" или по обходен маршрут, уточниха от Областното пътно управление във Велико Търново.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
По първоначална информация има един леко пострадал човек.
Източник: Марина Петрова, БТА
