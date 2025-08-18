Първата половина на настоящата седмица ще е динамична с преминаването на студен атмосферен фронт. До късно през нощта в понеделник ще има условия за серия мощни гръмотевични процеси с интензивен валеж, бурни локални пориви на вятъра и висок риск от градушка. Явленията ще са в Западна и Централна България и на по-малко места в Североизтока.

Във вторник обстановката ще е сходна, но гръмотевичните валежи ще са в Югозападна, Централна и Източна България. В сряда, след кратки сутрешни мъгли, по планините и в Източна България ще има временни заоблачавания с възможен незначителен валеж.

Дневните температури в този по-динамичен период ще се понижат. В понеделник захлаждането ще се усети в Западна и Централна България с температури под 30 градуса, докато на изток термометрите ще гонят 35. Във вторник и сряда в страната ще измерим между 26 и 31 градуса.

Според ранните прогнози в последните 10 дни на месеца ще е преобладаващо слънчево, но със серия преминаващи смущения. Такива се очертават около 23-25, след това - около 28 август и в последния ден на месеца - усилване на северозападните ветрове и условия за кратки летни бури.

В повечето от дните до края на месеца дневните температури ще са между 30 и 35 градуса. По-хладно в дните 18-20 и 24-25 август и по-топло – към 21-22 и 27-28 август.

През повечето от дните в обозримия двуседмичен период край морето ще е приветливо слънчево с динамична облачност. Част от преминаващите смущения ще засегнат крайбрежието. Условия за кратки, локални валежи с гръмотевици ще има във вторник, 19 август, след това около предстоящите почивни дни. Преобладаващите дневни температури ще са около и под 30 градуса. Ще се понижат за кратко около 25 август.

Морето ще е сравнително по-спокойно в първата половина на настоящата седмица. От 22 август, в продължение на няколко дни, ще се вдигнат вълни, по-високи по откритите плажове по южните брегове.