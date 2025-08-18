Стотици излязоха на протест в неделя вечер срещу безводието в Плевен. Причината - градът отново е на режим за подаване на питейна вода и то през деня.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

В неделната вечер се събраха стотици хора, които поискаха спешни мерки за решаване на дългогодишния проблем. Те затрупаха входа на местната администрация с празни туби за вода.