Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Градът отново е на режим за подаване на питейна вода
Стотици излязоха на протест в неделя вечер срещу безводието в Плевен. Причината - градът отново е на режим за подаване на питейна вода и то през деня.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
В неделната вечер се събраха стотици хора, които поискаха спешни мерки за решаване на дългогодишния проблем. Те затрупаха входа на местната администрация с празни туби за вода.
