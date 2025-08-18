Учени вече могат да отглеждат храна и витамини в космоса с помощта на клетки, пренесени в Космоса… В кутия. По този начин астронавтите имат нови възможности сами да произвеждат нужната си храна, вместо да пренасят големи количества провизии.

До идеята са стигнали учени от Обединеното кралство, като според тях при определени условия астронавтите биха могли дори да произвеждат лекарства и горива по време на мисиите си. За целта ще им бъдат нужни няколко култивирани клетки и биореактор.

„За тези хора е изключително трудно да вземат със себе си всичко необходимо от Земята. Представете си само – всеки човек консумира по около килограм и половина храна на ден, а изпращането на такива количества е изключително скъпо”, разказва изследователят Родриго Ледесма-Амаро.

