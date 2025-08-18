Снимка: NOVA
Това научи NOVA от свои източници
По неофициална информация в "Студентски град" в София е задържан извършетелят на убийството в Първомай. Това научи NOVA от свои източници. Пред общежитие в района има засилено полицейско присъствие. Входът на блока е окупиран от униформени, допускат се само живеещите вътре.
Жена на полицай е убита в Първомай, докато той бил на работа
Припомняме, че съпругата на служител на МВР беше открита намушкана в дома си в Първомай. Полицията разследва убийство. То е извършено през нощта, докато мъжът на жертвата бил дежурен в Районното управление. Жената е на 44 години и работела като домакин в детската градина.
