Съпругата на служител на МВР е открита мъртва в дома си в град Първомай, съобщи " 24 часа " . Полицията разследва убийство.

По информация на „24 часа” убийството е извършено през нощта, докато съпругът на жертвата - Здравко, бил дежурен в Районното управление в Първомай. Жената е на около 40 години и работела като счетоводителка в детската градина в кв. „Дебър”. Димитрина Грозева била намушкана с нож и починала от остра кръвозагуба.

На гледката се натъкнал тази сутрин синът на жертвата, който е на 18 години. Семейството има и друго дете - момиче, което е студент в Пловдив.

Жители на квартала са потресени от случилото се. Те описват жертвата като „много хубав човек”. Предполагат, че извършителите са влезли през нощта в дома, за да извършат обир. „Дида е много хубаво момиче. Семейството им – също”, коментират хората. От камерите се виждало, че извършителят е с качулка и побегнал в посока към реката.

На място има засилено полицейско присъствие. Извършват се процесуално-следствени действия за установяване на извършителите, заявиха лаконично от полицията в Пловдив и отказаха повече подробности.

