Полицията в Нови пазар е задържала 14-годишно момче, шофирало след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигналът е получен към 5:40 часа в понеделник. Според информацията, на главния път Русе – Варна, в близост до разклона за село Зайчино Ореше лек автомобил с шуменска регистрация излязъл извън пътното платно. Веднага било установено, че зад волана седи 14-годишно момче от Шумен, предаде кореспондентът на БТА в града Станимир Савов.

Тестът с дрегер показал 1,48 промила алкохол в издишания въздух. Впоследствие е изяснено, че момчето е откраднало фирмена кола от негов роднина.

Младежът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветисиана Костова