Актрисата Кристин Дейвис, известна с ролята си на Шарлот в култовия сериал "Сексът и градът", сподели в нов епизод на подкаста "Are You a Charlotte?", че преди години е имала уредена среща с покойния Матю Пери от "Приятели".

Дейвис, която сега е на 60 години, разказа, че това се е случило в периода след участието ѝ в Melrose Place (1995–1996 г.) и преди началото на „Сексът и градът”през 1998 г. По думите ѝ срещата била организирана от неин приятел, който е адвокат.

"Кетаминовата кралица“, свързана със смъртта на Матю Пери, ще се признае за виновна пред съда

„Беше на вечеря в нечий дом. Много неформално. Имаше и други хора от Холивуд, но единствените, които си спомням ясно, са Матю и този адвокат“, сподели тя.

Актрисата описа Пери като „изключително мил“ и добави, че въпреки че между тях не се е развила връзка, тя запомнила колко щастлив е изглеждал той тогава.

„Седна до мен и започна да ми разказва колко е щастлив на снимачната площадка на „Приятели”. Толкова се радваше на това, което прави. Помислих си: ‘Уау, този човек наистина е щастлив’.“

Актрисата никога не се е омъжвала, но е имала връзка с Алек Болдуин. През 2011 г., на 46-годишна възраст, осиновява дъщеря си Джема Роуз, а през 2018 г. – и сина си Уилсън. И Пери така и не създаде семейство – през ноември 2020 г. беше сгоден за Моли Хъруиц, но се разделиха през юни 2021 г.

Лекарят, снабдил актьора Матю Пери с кетамин, вероятно ще се признае за виновен

Припомняме, че Матю Пери беше открит мъртъв в джакузито на дома си на 28 октомври 2023 г. Съдебномедицинската експертиза посочи кетамин като основна причина за смъртта. Актьорът е използвал веществото по предписание на лекар – в контекста на легално, но експериментално лечение срещу депресия, което набира популярност в САЩ.

Редактор: Дарина Методиева