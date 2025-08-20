Три американски бойни кораба, въоръжени с управляеми ракети бяха разположени край бреговете на Венецуела в опит да се справят с латиноамериканските наркокартели.

Според анонимен източник в района ще бъдат изпратени още разузнавателни самолети, бойни кораби и подводница. Те могат да бъдат използвани и за извършване на удари по цели, ако бъде издадена заповед за това.

50 млн. долара: САЩ удвоиха наградата за залавяне на венецуелския президент

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че Венецуела ще защитава своята територия и мобилизира 4.5 милиона членове на венецуелските милиции.

Това стана след като Съединените щати удвоиха наградата за залавянето му от 25 на 50 милиона долара по обвинения, че ръководи един от големите наркокартели.

Редактор: Емил Йорданов