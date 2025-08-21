Getty Images
От Белия дом заявиха, че плановете на американският президент ще бъдат оповестени скоро
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще патрулира по улиците на Вашингтон, окръг Колумбия, днес вечерта заедно с полицията и военните, след като миналата седмица разположи войски от Националната гвардия в столицата на страната, съобщи Ройтерс.
"Мисля, че тази вечер ще изляза с полицията и, разбира се, с военните", заяви Тръмп в интервю за репортера на "Нюзмакс" Тод Старнс в радиопредаването му.
Служител на Белия дом заяви, че подробностите за плановете на Тръмп ще бъдат оповестени скоро.
„Гардиън“: Тръмп се изтегля от преговорите за мир в Украйна
Тръмп разположи хиляди войници от Националната гвардия и федерални агенти в града в извънредно упражняване на президентската власт, позовавайки се на това, което според него е вълна от насилие.
Градските власти отхвърлиха твърдението, посочвайки федерални и градски статистики, които показват, че насилието е намаляло значително след пика през 2023 г.
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет посетиха в сряда войските в Юниън Стейшън, централната жп гара на Вашингтон, въпреки че протестиращи се събраха на мястото, освиркваха ги и отправяха подигравки.Редактор: Методи Георгиев
