Доналд Тръмп възнамерява да остави Русия и Украйна да организират среща между лидерите си, без да играе пряка роля, според служители на администрацията, запознати със ситуацията, цитирани от британския вестник „Гардиън”. По този начин той се изтегля от преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна.

Следващият етап за прекратяване на конфликта, според Тръмп, остава двустранната среща между президентите Путин и Зеленски, са заявили официалните лица пред изданието.

През последните дни Тръмп е казал на съветниците си, че възнамерява да бъде домакин на тристранна среща с двамата лидери, едва след като те първо се срещнат, въпреки че дали този първоначален разговор ще се проведе, остава неясно.

Москва поиска право на вето за подкрепата за Украйна

В телефонно интервю с водещия на токшоуто Марк Левин по WABC във вторник Тръмп също каза, че смята, че би било по-добре Путин и Зеленски да се срещнат първоначално без него. „Просто искам да видя какво ще се случи на срещата. Така че те са в процес на организиране и ще видим какво ще се случи.“

Нежеланието на Тръмп да участва в среща между Путин и Зеленски идва, след като през последните дни той призна, че прекратяването на войната в Украйна е по-трудно, отколкото е очаквал, след като заяви по време на предизборната си кампания миналата година, че може да го постигне за 24 часа.

Оттогава той се стреми към бързо мирно споразумение, след като крайният му срок за прекратяване на войната от Русия изтече този месец. След срещите си със Зеленски и европейски лидери в Белия дом в понеделник Тръмп заяви, че е предприел стъпки за двустранна среща.

Зеленски помоли Тръмп да подтикне Унгария да отблокира пътя на Украйна към ЕС

Висш служител на администрацията определи ситуацията като „изчакващ подход“ на Тръмп по отношение на това дали може да бъде насрочена среща между Путин и Зеленски. През последните дни имаше малко осезаеми признаци за напредък и Белият дом няма списък с места, където срещата може да се проведе, отбелязва "Гардиън".

Белият дом заяви в изявление, че „Тръмп и неговият екип по национална сигурност продължават да работят с руски и украински представители за двустранна среща, за да се спрат убийствата и да се сложи край на войната. Не е в национален интерес да се водят допълнителни публични преговори по тези въпроси.“

След срещите в Белия дом, Тръмп разговаря с Путин по телефона в продължение на около 40 минути. Помощникът на Путин по външната политика, Юрий Ушаков, по-късно заяви, че двамата лидери са се съгласили, че ще бъдат назначени по-висши преговарящи за директни преговори между Русия и Украйна.

Тръмп: САЩ може да предоставят въздушна подкрепа на мирното споразумение в Украйна

Това изявление сигнализира, че двустранната среща може да остане далеч, въпреки че генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази оптимизъм, че такава среща може да се случи в рамките на две седмици. На пресконференция в понеделник вечерта след срещите в Белия дом, Зеленски заяви, че срещата на европейските лидери с Тръмп е била съсредоточена върху гаранциите за сигурност за Украйна, за да се гарантира, че Русия няма да възобнови инвазията си.

Тръмп предложи да участва в даването на гаранции за сигурност, но оттогава изключи разполагането на американски войски, които да бъдат част от военна сила на място в Украйна. Очаква се помощта от САЩ да дойде под формата на споделяне на разузнавателна информация или евентуално въздушна подкрепа.