Руският външен министър предупреди, че Москва трябва да има ефективно вето върху всякакви мерки в подкрепа на Украйна, след като бъде постигнато мирно споразумение. Изявлението на Сергей Лавров подкопава плановете на Запада да предостави на Киев гаранции за сигурност.

В поредица от твърдолинейни изказвания Сергей Лавров заяви, че европейските предложения за разполагане на войски в Украйна след споразумение биха се равнявали на „чуждестранна намеса“, което той нарече абсолютно неприемливо за Русия.

Сергей Лавров: Русия трябва да участва в разговорите за гаранциите за сигурност на Украйна

Той също така отхвърли възможността за среща на върха между Путин и Зеленски, рекламирана от Доналд Тръмп, заявявайки, че двустранна среща на най-високо ниво би била възможна само „ако всички въпроси, изискващи обсъждане, са старателно подготвени“. Ако това изискване се спаси, Владимир Путин е готов да се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски, добави Лавров.

Руският външен министър допълнително постави под въпрос дали Володимир Зеленски има легитимността да подпише каквото и да е бъдещо мирно споразумение, повтаряйки позната линия на Кремъл, че ръководството на Украйна като нелегитимно.

Изказванията на Лавров хвърлят съмнение върху перспективите за мирни преговори, предполагайки, че Русия се оттегля от постигнатите в Аляска договорености – там Тръмп заяви, че Владимир Путин е приел западните гаранции за сигурност за Украйна – или че американската администрация може да е интерпретирала погрешно позицията на Кремъл от самото начало.

Запитан от репортери дали Путин има желание да се срещне с украинския президент, Лавров заяви, че Путин „на няколко пъти е казвал, че е готов за среща, включително със Зеленски“.

Според Лавров Киев показва липса на интерес за дългосрочно решаване на конфликта.

„Представителите на украинския режим по доста специфичен начин коментират настоящата ситуация, като пряко показват, че нямат интерес към устойчиво, справедливо и дългосрочно решение“, заяви ръководителят на руското външнополитическо ведомство, цитиран от ТАСС. Министърът заяви, че Зеленски се опитва да подмени сериозната работа по разрешаването на кризата с проста риторика за възможната среща с Путин.

„Що се отнася до срещата, за която говори Зеленски, спомнете си как доскоро говореше, че никога няма да води преговори с Путин. И досега не е отменил указа си от преди три години, който забранява воденето на преговори с Путин. Неговата активност по темата за организиране на среща на високо равнище с руския лидер очевидно има за цел да покаже уж конструктивната му насока към уреждане, но в действителност той просто замества сериозната, тежка, трудна работа по договаряне на принципите за устойчиво разрешаване на кризата с ефекти в стила на КВН и „Квартал 95“ “, посочи руският министър.

"Ройтерс" отбелязва, че европейските лидери казват, че са скептично настроени към това дали Путин наистина се интересува от мир, но търсят надежден начин за гарантиране на сигурността на Украйна като част от потенциално мирно споразумение.

Европейските лидери обсъдиха резултатите от срещата в Белия дом

Лавров заяви, че нито Украйна, нито европейските лидери желаят мир. Той обвини т. нар. коалиция на желаещите, която включва основните европейски сили като Великобритания, Франция, Германия и Италия, че се опитва да подкопае постигнатия в Аляска прогрес между Путин и Тръмп.

„Що се отнася до мотивите, от които се ръководи така наречената "Коалиция на желаещите", аз виждам много признаци, че тази активност цели именно подкопаване на прогреса, който ясно се очерта по време на срещата на високо равнище в Аляска, в резултат на контактите между представителите на американската администрация и руската страна преди това“, заяви министърът, цитиран от ТАСС.

„Целите, които остават на настоящото украинско ръководство, а тези цели, без съмнение, се подкрепят от западните спонсори на киевския режим, са насочени срещу усилията на президента Тръмп, с когото активно и конкретно си сътрудничим при намирането на дългосрочни, устойчиви начини за решение, за да отстраним първопричините за украинския конфликт“, допълни Лавров.

Същевременно той заяви, че европейските лидери се интересуват от постигането на стратегическо поражение на Русия, предаде "Ройтерс".

„Европейските страни последваха Зеленски до Вашингтон и там се опитаха да прокарат своя дневен ред, който е насочен към това гаранциите за сигурност да бъдат изградени върху логиката на изолиране на Русия, обединяване на западния свят с Украйна, за да се продължи агресивна конфронтационна политика, сдържането на Руската федерация, което, разбира се, означава нанасянето на стратегическо поражение върху нас. Разбира се, това не може да предизвика у нас никакви чувства, различни от пълно отхвърляне“, допълни министърът, цитиран от ТАСС.

Според Лавров най-добрата възможност за гаранции за сигурност за Украйна би била основана върху дискусиите между Москва и Киев в Истанбул през 2022 г. Според проектоспоразумението, разгледано от "Ройтерс", от Украйна се иска постоянен неутралитет в замяната на международни гаранции за сигурността от петте постоянни члена на Съвета за сигурност на ООН. Според Лавров всякакви опити за отдалечаване от обсъжданията в Истанбул биха били безнадеждни.