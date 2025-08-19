Снимка: Getty Images
-
След разговорите в Белия дом: Тръмп заговори за среща между Зеленски и Путин
-
Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат
-
Ключовите изводи от разговорите между Тръмп, Зеленски и лидерите на ЕС
-
Срещата в Белия дом: За какво говориха лидерите, какво чу обществото
-
Пеевски настоя за спешни действия за трайното разрешаване на водната криза
-
След срещата Путин-Зеленски Тръмп също ще се включи в разговорите
САЩ заявиха готовност да помогнат за сигурността на Киев, Европа обмисля гаранции по модела на НАТО
Седем европейски лидери, участвали в срещата в Белия дом, информираха днес колегите си от ЕС за резултатите и за перспективите за мир в Украйна. България беше представена на видеоконферентния форум от премиера Росен Желязков.
Наред с идеята за среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин, ключов акцент беше заявената готовност на Съединените щати да помогнат за гарантиране на сигурността на Украйна при евентуално споразумение за прекратяване на войната. В интервю за „Фокс нюз“ президентът Доналд Тръмп допусна, че Вашингтон може да подкрепи Киев и „по въздух“.
Зеленски отказал предложение на Путин за среща в Москва
Междувременно италианският премиер Джорджа Мелони предложи гаранции по модела на НАТО чрез международно споразумение.
Швейцария пък обяви, че би предоставила имунитет на президента Путин, въпреки заповедта на Международния наказателен съд, ако той участва в мирна среща на нейна територия.
Ключовите изводи от разговорите между Тръмп, Зеленски и лидерите на ЕС
„На Путин рядко може да се има доверие. Сега остава да видим дали ще има смелостта да дойде на такъв форум или отново печели време. Ако е второто, ще търсим нови решения“, заяви президентът на Финландия Александър Стуб.
Френският президент Еманюел Макрон допълни, че е постигнато съгласие за работа със САЩ по гаранциите за сигурност. По думите му се обсъжда разполагане на сили по море, въздух и суша, които съюзниците могат да предоставят на Украйна.
Лавров: Тръмп искрено желае траен мир в Украйна
Руският външен министър Сергей Лавров от своя страна коментира, че Вашингтон вече проявява „по-задълбочен подход“ към кризата, като поставя акцент върху въпросите за сигурността на Русия и нарушените ангажименти за разширяването на НАТО на изток.
Последвайте ни