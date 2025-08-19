Седем европейски лидери, участвали в срещата в Белия дом, информираха днес колегите си от ЕС за резултатите и за перспективите за мир в Украйна. България беше представена на видеоконферентния форум от премиера Росен Желязков .

Наред с идеята за среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин, ключов акцент беше заявената готовност на Съединените щати да помогнат за гарантиране на сигурността на Украйна при евентуално споразумение за прекратяване на войната. В интервю за „Фокс нюз“ президентът Доналд Тръмп допусна, че Вашингтон може да подкрепи Киев и „по въздух“.

Зеленски отказал предложение на Путин за среща в Москва

Междувременно италианският премиер Джорджа Мелони предложи гаранции по модела на НАТО чрез международно споразумение.

Швейцария пък обяви, че би предоставила имунитет на президента Путин , въпреки заповедта на Международния наказателен съд, ако той участва в мирна среща на нейна територия.

Ключовите изводи от разговорите между Тръмп, Зеленски и лидерите на ЕС

„На Путин рядко може да се има доверие. Сега остава да видим дали ще има смелостта да дойде на такъв форум или отново печели време. Ако е второто, ще търсим нови решения“, заяви президентът на Финландия Александър Стуб.

Френският президент Еманюел Макрон допълни, че е постигнато съгласие за работа със САЩ по гаранциите за сигурност. По думите му се обсъжда разполагане на сили по море, въздух и суша, които съюзниците могат да предоставят на Украйна.

Лавров: Тръмп искрено желае траен мир в Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров от своя страна коментира, че Вашингтон вече проявява „по-задълбочен подход“ към кризата, като поставя акцент върху въпросите за сигурността на Русия и нарушените ангажименти за разширяването на НАТО на изток.