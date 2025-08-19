Според премиера това е ключов елемент от гаранциите за сигурност

"На днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" обсъдихме резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон", това написа в сочиалната мрежа Х министър-председателя на България Росен Желязков. Премиерът отбелязва също, че всички канали за подкрепа за Украйна, които са установени досега, трябва да продължат да се прилагат координирано като ключов елемент от гаранциите за сигурност.

 

Редактор: Емил Йорданов

