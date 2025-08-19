Снимка: БГНЕС
При какви условия ще се случи това
Швейцария ще предложи „имунитет“ на руския президент Владимир Путин, въпреки обвинението му пред Международния наказателен съд. Условието - той да дойде „за мирна конференция“. Това заяви швейцарският министър на външните работи Игнацио Касис.
Миналата година федералното правителство определи правилата за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест – „ако то дойде за мирна конференция, а не по лични причини“, заяви Касис по време на пресконференция с италианския си колега Антонио Таяни в Берн.Редактор: Калина Петкова
Източник: БГНЕС
Последвайте ни