Швейцария ще предложи „имунитет“ на руския президент Владимир Путин, въпреки обвинението му пред Международния наказателен съд. Условието - той да дойде „за мирна конференция“. Това заяви швейцарският министър на външните работи Игнацио Касис.

Миналата година федералното правителство определи правилата за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест – „ако то дойде за мирна конференция, а не по лични причини“, заяви Касис по време на пресконференция с италианския си колега Антонио Таяни в Берн.

