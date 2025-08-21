Русия трябва да бъде част от всякакви обсъждания на гаранции за сигурността на Украйна. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

На този фон шефовете на отбраната от НАТО имаха видеоконферентен разговор за гаранциите за сигурността. Поредния от усилената глобална дипломация за прекратяване на нестихващия от над три години и половина конфликт.

"Що се отнася до Украйна, ние потвърдихме подкрепата си. Приоритет остава сключването на справедлив, надежден и траен мир", написа в X председателят на Военния комитет на Алианса, италианският адмирал Джузепе Каво Драгоне.

По-рано началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Андрий Ермак съобщи, че е в ход работата по военния компоннт на гаранциите за сигурността на Украйна при евентуално споразумение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.

"Екипите ни започнаха активна работа по военния компонент на гаранциите за сигурността", написа на английски в Екс Ермак след среща между съветници по националната сигурност, представляващи западни страни и НАТО.

По думите на Ермак Украйна работи със съюзниците си и върху план какво да се прави, "ако Русия продължи да протака приключването на войната и да пречи на договорянето на споразумения в двустранните и тристранни лидерски формати".

В Източна Украйна, далеч от дипломатическите обсъждания руските сили постигнаха нови завоевания на бойното поле, а украинските власти съобщиха за нови жертви на руските обстрели.

ЗАСИЛЕНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА АКТИВНОСТ

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп прие Зеленски и европейски лидери в Белия дом, три дни след знаковата си среща с руския си колега в Аляска.

Дългогодишният руски външен министър омаловажи вашингтонската среща, определяйки я като "непохватен" опит да бъде променена позицията на американския лидер за Украйна.

Тръмп, който отдавна е ярък критик на многомилиардната помощ на Вашингтон за Киев, каза преди това, че европейските страни са "склонни да изпратят хора на терен", за да гарантират изпълнението на евентуално мирно споразумение.

Той изключи изпращането на американски войски, но допусна оказването на подкрепа по въздух.

Русия от доста време заявява, че няма да толерира присъствието на западни военни сили в Украйна.

Макар и Тръмп да каза, че Путин се е съгласил да се срещне със Зеленски и да приеме някои западни гаранции за сигурност, Москва не е потвърдила това, отбелязва Франс прес.

Лавров, от своя страна, също хвърли сянка на съмнение върху свикването на среща между лидерите на Русия и Украйна с думите, че подобни разговори "трябва да бъдат подготвени много внимателно", за да не доведат до влошаване на ситуацията около конфликта.

НОВИ РУСКИ УДАРИ

Вчера руското Министерство на отбраната съобщи в Телеграм, че войските му са превзели селищата Сухецке и Панкивка в обхванатата от боеве Донецка област.

"Нашите части водят ожесточени отбранителни сражения срещу превъзхождащия ги руски противник", заяви главнокомандващият украинските сили генерал Олександър Сирски.

Шестима мирни граждани загинаха при руски нападения в Източна и Южна Украйна, съобщиха местните власти.

В Брянска област в Западна Русия един човек загина при украински безпилотен удар, съобщи губернаторът на региона.

При руски въздушни нападения срещу североизточния град Охтирка в Сумска област бяха ранени най-малко 14 души, включително три деца, съобщи областният управител Олег Григоров.

Зеленски каза, че тези атаки показват "необходимостта от натиск върху Москва", включително чрез санкции.

Редактор: Габриела Винарова