Фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет на границата с Румъния, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър, съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция". Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи.

Продължава и ремонтът на ремонт на „Дунав мост”. От Областна администрация-Русе съобщават и за инцидент, възникнал вследствие на силния вятър – бил е съборен фургон, използван от работниците в района. Инцидентът е наложил временно спиране на трафика, както към Румъния, така и към България.

Реорганизират движението на „Дунав мост“ при Русе

Своевременно е бил осигурен коридор за преминаване на тежка техника, която да помогне за разчистването в района. Движението по "Дунав мост" е било възобновен малко преди 20:00 часа.

Силният вятър е съборил дървета по пътища от републиканската пътна мрежа, както и в различни населени места в региона. Органите работят по почистване на пътната мрежа.

Няма сигнали за пострадали хора, но има сведения за повредени превозни средства. Екипи на пожарната са на терен и подпомагат разчистването на пътните платна.