Учени са направили смразяващо откритие в дълбините на Червено море - огромни солни басейни, които действат като естествени „зони на смъртта“ за морските организми, пише indiandefencereview.com.

Солните басейни на дъното на Червено море са смъртоносни за повечето морски същества, които се обездвижват или умират в гъстата, наситена със сол вода. Въпреки смъртоносността на тези водни басейни, те служат и като прозорец към далечното минало на Земята. Тези условия са подобни на тези, които може би са допринесли за появата на ранния микробен живот на Земята преди милиарди години.

Изолацията и изключителната дълбочина на тези басейни ги правят идеални за изследване как животът може да се е появил в такава враждебна среда. Както отбелязва професор Сам Пъркис от Университета в Маями, те „ще послужат като ориентир за търсене на живот в други „водни светове“ в нашата слънчева система и отвъд нея“.

Солените басейни в Червено море споделят характеристики с някои от най-обещаващите места за живот извън Земята, като например ледените луни на Юпитер Европа и Енцелад на Сатурн.

Изучаването на солените басейни може да помогне на учените да разработят модели на извънземни среди, които биха могли да поддържат живот. Такива среди биха могли да съществуват в подземните океани на луни като Европа или дори на далечни екзопланети в нашата галактика. Както предполага Пъркис, изучаването на тези смъртоносни подводни екосистеми на Земята предоставя безценни данни за бъдещи търсения на живот извън нашата планета.

Тези басейни също така демонстрират адаптивността на живота към екстремни условия. Чрез изучаване на уникалните организми, които оцеляват в тези водни басейни, учените ще могат да научат повече за устойчивостта на живота и неговия потенциал за оцеляване на други планети.

По-рано учен от НАСА заяви, че извънземен живот може да съществува в нашата слънчева система. Според него той се намира на планета джудже.

Редактор: Методи Георгиев