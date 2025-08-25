Звездата от сериалите „Семейство Сопрано“ и „Добрата съпруга“ Джери Адлер почина на 96-годишна възраст.

Той прекарва десетилетия зад кулисите на прочути бродуейски продукции, преди да се насочи към актьорството на 60-годишна възраст, почина на 96 години.

Адлер „почина мирно в съня си“, заяви Сара Шулман от Paradigm Talent Agency от името на семейството му. Причината за кончината все още не е съобщена.

В „Семейство Сопрано“ Адлер играеше ролята на съветника на Тони Сопрано, Хеш Рабкин, през всички шест сезона, а в „Добрата съпруга“ - ролята на адвоката Хауърд Лайман.

Jerry Adler, ‘Sopranos’ star and New York native, dead at 96 https://t.co/yO7F2PxaWZ pic.twitter.com/8IunMxDNIL — New York Post (@nypost) August 24, 2025

Но преди Адлер да стъпи пред камерата на филм или телевизия, той е участвал в 53 продукции на Бродуей – всички зад кулисите, като сценичен мениджър, продуцент или режисьор.

Адлер бил от другата страна на кастингите и, любопитен да изпита как се чувстват актьорите, се съгласил да опита.

Режисьорът Хауърд Франклин, който прослушал десетки актьори за ролята на вестникарски колумнист във филма с Джо Пеши, изпитал „трепет“, когато Адлер се явил на кастинг.

Така започва актьорската му кариера, която го държа пред камерата в продължение на повече от 30 години.

Редактор: Цветина Петкова