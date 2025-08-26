Снимка: АПИ
Иван Иванов ще провери строителните дейости в участъка между “Боаза” и „Дерманци“
Ще се извърши инспекция на строителството на автомагистрала "Хемус". Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заедно с представители на ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“, ще направят проверка на дейностите по строителството на място.
Големи задръствания на „Тракия“ близо до София
Обект на инспекцията ще бъде участък 1 от автомагистралата между пътен възел “Боаза” и пътен възел „Дерманци“.Редактор: Цветисиана Костова
