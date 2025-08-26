Националният институт по метеорология и хидрология публикува прогнозата за времето за последните дни на август и първите на септември.

В сряда се очаква предимно слънчево време, като над западните и северните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще се движат между 27° и 32°, като за София се очаква около 28°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца.

Облачно и прохладно начало на седмицата

Очаква се слънчево време с лек до умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 20°, а на 2000 метра – около 14°.

Ще бъде слънчево, с по-често умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 24° и 28°, а морската вода е с температура 24°–25°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Следващите дни

В четвъртък, петък и през по-голямата част от съботния ден ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, а в източната половина на страната – по-често умерен. Температурите ще се повишават, като в събота максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.

Вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ атмосферeн фронт, се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици в Западна България. През деня в неделя дъжд ще има в Централна и на места в Източна България. Повишена вероятност за по-интензивни явления има в централната част на страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и дневните температури ще се понижат с 2 до 5 градуса.

Началото на следващата седмица

Вероятността за валежи отново намалява. Ще преобладава слънчево време, а температурите ще се повишат – във вторник максималните отново ще са между 32° и 37°, с по-ниски стойности по Черноморието.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

Редактор: Цветина Петкова