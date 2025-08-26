Изтичане на газ създаде напрежение в южната част на Пловдив и вдигна полицията и пожарната на крак по обед във вторник. Аварията е възникнала близо до митницата в града на булевард "Кукленско шосе", чието източно платно от няколко месеца е затворено за движение заради ремонт. Гражданите там се оплакаха от силна миризма на газ. Районът беше отцепен от полицията.

Инцидентът възникнал при изкопни дейности за полагане на канализация. Багер ударил и скъсал газопровод. Очевидци разказаха пред NOVA, че първо чули гръм, а след това и силно свистене. В целия район се усетила изключително задушлива миризма. Веднага на място пристигнали екипи на полицията и пожарната.

В района има разположени десетки фирми и предприятия. Огнеборците ги предупредили да изключат машините и да не използват запалими средства. На място веднага дошли и представители на фирмата, обслужваща газопровода. Течът на газ бил спрян веднага, а около 16 часа беше отстранена и аварията.