Преди осемдесет години, през последните седмици на Втората световна война, отряд руски бойскаути подарява на американския посланик в Москва ръчно издълбан Голям печат на САЩ в официалната му резиденция – Спасо Хаус. Подаръкът символизира сътрудничеството между Русия и САЩ по време на войната, а американският посланик У. Аверел Хариман гордо го окачва в дома си до 1952 г.

Но без знанието на посланика и неговия екип по сигурността, печатът съдържал скрито подслушвателно устройство, по-късно наречено „Нещото“ от американските екипи за техническа сигурност. То шпионирало дипломатически разговори, напълно незабелязано, в продължение на седем години. Използвайки на пръв поглед безобидно произведение на изкуството, за да се внедрят във врага и да получат стратегическо предимство, руснаците осъществили най-гениалния трик след „Троянския кон“ на Одисей. Но това е истинска история, дори и да звучи като шпионска фантастика.

Американски техници осъзнали, че ръчно издълбаният Голям печат е невидимо ухо, подслушващо задкулисни разговори на посланиците.

Как е работило Нещото?

Джон Литъл, 79-годишен специалист по контранаблюдение, отдавна е очарован от устройството и дори е построил свое собствено копие на него. Документален филм за невероятната работа на Литъл беше пуснат тази година и след първото му гледане на живо с разпродадени билети през май, ще бъде прожектиран на 27 септември в Националния музей на компютърните науки в "Блечли Парк", Бъкингамшир.

Той описва технологията на „Нещото“ в музикални термини – като съставена от тръби, подобни на тези на музикалния инструмент орган, и мембрана, „като кожата на барабан, която вибрира в такт с човешкия глас“. Но тя е компактна в малък обект, който прилича на игла за шапка – и с предимството да остане незабелязана от контранаблюдението, защото „няма електроника, няма батерия и не се затопля“.

Направата на такъв инструмент също е било изключително прецизно – „кръстоска между швейцарски часовник и микрометър“. Историкът Х. Кийт Мелтън твърди, че по своето време „Нещото“ е „издигнало науката за аудиомониторинга до ниво, смятано преди за невъзможно“.

Нещото се активирало само когато бил включен дистанционен приемо-предавател, разположен в близка сграда. Той изпращал високочестотен сигнал, който отразявал обратно всички вибрации, идващи от антената на "буболечката". Едва когато британски военен радист, работещ в Москва през 1951 г., случайно се настроил на точната дължина на вълната, използвана от Нещото, и чул разговори от далечна стая, то било засечено.

На следващата година американски техници претърсили резиденцията на посланика и след близо три дни търсене осъзнали, че ръчно издълбаният Голям печат е невидимо "ухо", подслушващо задкулисни разговори на посланиците.

Изкуството като шпионаж

Размишлявайки върху успеха на Нещото, един от руските техници, които са го управлявали, Вадим Гончаров, казва: „Дълго време нашата страна успяваше да получи специфична и много важна информация, която ни даваше определени предимства по време на Студената война“.

И до ден днешен никой извън съветското разузнаване не знае колко други „Неща“ може да са били използвани от СССР за шпиониране на Запада по това време.

Но успехът на Нещото като подслушвателно устройство се дължи само отчасти на техническата му оригиналност. То е било ефективно, защото е използвало културните нагласи към красивите предмети. Склонни сме да се доверяваме на произведения на изкуството и декоративни предмети като пасивни символи на статус, вкус или културен интерес. Руското разузнаване е използвало това предположение като оръжие със своя скулптуриран, кленов дървесен Държавен печат.

И това не е единственият пример от историята на изкуството, манипулиран за шпионаж, хитрости и военна стратегия.

Освен че рисува Мона Лиза, Леонардо да Винчи е проектирал и танкове и обсадни оръжия, а Петер Паул Рубенс е действал като шпионин по време на Тридесетгодишната война. Художници от различни държави по време на Първата и Втората световна война са разработвали камуфлажни и заблуждаващи операции, а Антъни Блънт, британски историк на изкуството (и експерт на Кралската художествена колекция), е бил съветски шпионин през Втората световна война и началото на Студената война.

В странния случай с „Нещото“ музикалната история също е от значение. Неговият гениален изобретател, Лев Сергеевич Термен, по-често наричан Леон Термен, е роден в Русия изобретател и талантлив музикант. Той е създал първия в света електронен инструмент – известен на името на създателя си - теремин. На него може да се свири, без да се докосва нищо – движенията на ръката във въздуха около антените му контролират нотите. Завладяващия звук на теремина става синоним на музиката от американски научнофантастични филми през 50-те години на миналия век – може би най-вече на „Денят, в който Земята спря“ (1951).

'Leon' Theremin (27 Aug 1896-1993) invented the world's first worthwhile electronic musical instrument. In 1922, Lenin required a demonstration in the Kremlin. When dispatched to the West to showcase Soviet technology, Theremin even got to play at Carnegie Hall (and the 'Met'). pic.twitter.com/X6niC4l84K — myaskofiev 2 (@madigan_melvyn) August 27, 2025

♦ След откриването му, Нещото е било пазено в строго секретна тайна от американското разузнаване. Но през май 1960 г., в разгара на надпреварата в ядреното въоръжаване, американски шпионски самолет U-2 е свален над Русия . В последвалия дипломатически фурор, служители на Държавния департамент на САЩ публично разкриват Великия печат на заседание на Съвета за сигурност на ООН, за да докажат, че шпионажът по време на Студената война не е бил едностранчив. Проникването в резиденция на посланик е било толкова голямо нарушение на сигурността, смята Джон Литъл, „че е било необходимо свалянето на шпионски самолет, за да стане Нещото публично достояние“. Но истинското техническо майсторство на Нещото никога не е било разкрито на широката общественост.

Зад затворени врати устройството е било задълбочено проучено от британското контраразузнаване, което му е дало кодовото име SATYR. А подробностите за него са останали официална държавна тайна, докато бившият служител по сигурността Питър Райт не разкрива всичко това в мемоарите си „Spycatcher“ през 1987 г.

Нещото е заблуждавало историците заради това колко технически е било сложно за времето си и как е оформило шпионската игра по време на Студената война. Но то също така разкрива странна и по-мрачна история на високата култура, случваща се извън разкошния блясък на оперите и художествените галерии, където класически музиканти измислят подслушвателни устройства, а ръчно резбовани произведения на изкуството са инструменти за събиране на военно разузнаване.

Редактор: Цветина Петрова