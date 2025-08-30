Снимка: Георги Карамфилов, NOVA
В четвъртък той прекара 3 часа и половина в Антикорупционната комисия, където е дал обяснения
Софийска градска прокуратура поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал. Днес изтича срокът от 72 часа, за който беше задържан соченият за контрабандист 64-годишен мъж. Затова в събота Софийският градски съд гледа неговата мярка за неотклонение.
Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал, съобщи адвокатът му (ВИДЕО+СНИМКИ)
Припомняме, че Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест. В четвъртък Паскал прекара 3 часа и половина в Антикорупционната комисия, където е дал обяснения и е представил документи за лечение на здравословен проблем в Сърбия.
Стана ясно и че той сам е поискал да бъда върнат в България предсрочно. Тогава му бяха повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова.
