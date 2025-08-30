Голям пожар до Околовръстното на София. Горят сухи треви и храсти между Казичене и кв. „Димитър Миленков”. Сигнал е подаден около 20 ч.

Видимостта в района е намалена, а силните пориви на вятъра възпрепятстват гасенето. На място са изпратени 5 противопожарни екипа, казаха за NOVA от ГДПБЗН.

Видео: Камена Георгиева

Пламъците са на метри от жп линията София-Бургас. Няма опасност за населението и съседни обекти, уверяват от пожарната.

