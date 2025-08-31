Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна на посещение у нас. Заедно с премиера Росен Желязков тя посети най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот.

Това предизвика напрежение около ВМЗ заради. Две от парламентарните партии у нас – „Възраждане” и „Величие”, както и няколко граждански организации, организираха поотделно протести в Сопот. Стигна се до временна блокада на Подбалканския път, който преминава пред военните заводи. Малко преди 17 часа протестиращите излязоха на пътя София-Бургас и блокираха движението. Така с жива верига затвориха достъпа до централния вход на ВМЗ-Сопот.

Стигна се и до напрежение между самите протестиращи. От обединение „Септември 29“ обвиниха лидера на „Възраждане” Костадин Костадинов, че ги гони от протеста.

Според протестиращите планираното изграждане на немски завод за барут във ВМЗ-Сопот не е печеливша инвестиция за страната ни. „Първо, ние трябва зададем въпроса защо България ликвидира своя завод за барут, който имаше преди това в Смядово, и защо сега се налага да правим нов и то на цената на стотици милиони. Само нашата част от инвестицията е близо един милиард лева”, подчерта лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Когато автомобил със специален режим на движение, но цивилен, се опита да влезе в завода, Костадинов застана пред колата и препречи пътя ѝ. Привърженици на формацията наобиколиха автомобила, блокирайки движението му. Жандармерията и полицията се намесиха. Стигна се до конфликт. От множеството беше изведен човек със знаме, качен на бус на жандармерията и отведен. След преговори с полицията и с един от пътниците в автомобила, лидерът на "Възраждане" се отмести и позволи на колата да влезе в завода.

От „Величие“ също изразиха съмнение. „Има засегнати икономически интереси отново. По принцип сме за инвестицията, но не харесваме хората, които я правят”, добави депутатът Костадин Хаджийски.

Полицията изведе двама души от протеста. Единият от тях запали знамето на НАТО.

Припомняме, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е на обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. Посещението ѝ ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.