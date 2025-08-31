Палестинското ислямистко движение „Хамас” потвърди едва днес официално смъртта на един от лидерите си - Мохамед Синуар. Това се случи над три месеца след като израелската армия обяви, че го е ликвидирала при удар по град Хан Юнис в южната част на Ивицата Газа.

Синуар беше ръководителят на „Хамас” и брат на Яхия Синуар - бившият върховен лидер на движението, определян като основният архитект на безпрецедентната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г., станала повод за войната в Газа.

Нетаняху обяви, че лидерът на „Хамас” в Газа е бил „елиминиран”

Самият Яхия Синуар беше убит при обстрел от израелски войници в Южна Газа през октомври 2024 г.

„Мохамед Синуар беше елиминиран на 13 май 2025 г., докато се криеше в подземен команден и контролен център“, съобщи израелската армия.

Палестинското движение разпространи снимки на убити от Израел свои политически и военни лидери, сред които бе и тази на Мохамед Синуар. Сред останалите са Яхия Синуар, политическия лидер на „Хамас” Исмаил Хания, главнокомандващият въоръженото крило на движението - Бригадите „Изедин ал Касам“ - Мохамед Дейф, и двама членове на военния съвет - Басем Иса и Раед Табет. Всички те са представени като мъчениците от Военния съвет.

На 8 юни израелската армия заяви, че е идентифицирала тялото на Мохамед Синуар, намиращо се в подземния тунел, разположен под европейската болница в Хан Юнис.

Редактор: Цветина Петкова