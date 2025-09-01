Министерството на труда в Гърция представи законопроект, който предвижда 10-часов работен ден четири дни в седмицата. От 1 юли пък Полша вече въведе експериментален модел на 4-дневна работна седмица без промяна в заплащането на служителите.

Може ли мярката да бъде въведена и у нас и кой би спечелил и кой загубил от нея? Темата в „Здравей, България” коментираха Томчо Томов от Българската стопанска камара и вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Внасят законопроект за 10-часов работен ден в Гърция

„За съжаление, тази тема се коментира само от работодатели и синдикати, но не знам държавата да има намерение да прокара подобно предложение. В България за нормално се счита 5-дневна работна седмица с по 8-часови работни дни. Ясно е обаче, че у нас се работи много повече”, подчерта Капитонов.

Според Томчо Томов в България няма условия за въвеждане на мярката. „Имаме структурен, икономически и технологичен проблем”, казва той. По думите му нововъведението не е приложимо за България, защото ще повиши умората у хората.

Полша въвежда пилотно 4-дневна работна седмица

Какво е мнението на хората във Видин? Регионът от години е белязан от по-висока безработица и обезлюдяване. „Ако стане 3-дневна, още по-добре ще е. Ама и заплатите да се увеличат”, шегуват се някои жители на Северозапада. „Има много мързеливи хора, за които ще бъде добре дошло”, коментират други. Трети пък смятат, че смени от по 10 часа ще са трудни за изработване.

