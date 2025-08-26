Министерството на труда в Гърция представи мащабен нов законопроект, който предвижда 10-часов работен ден четири дни в седмицата през цялата година, индивидуални договори с намалено работно време, 13-часов работен ден в компании, които не предоставят кратка почивка, но и намаляване на разходите за извънреден труд.

Законопроектът от 88 члена, озаглавен „Справедлив труд за всички“, изяснява значителните промени в индивидуалното трудово право.

Например, периодът на увеличено и намалено работно време, т.е. референтният период за определяне на работното време, може да започва от една седмица и да достига до 12 месеца.

На практика това означава, че в зависимост от нуждите на работодателя и при условие че работникът (ако няма синдикат или асоциация) е съгласен, работното време може да се организира дори на седмична база или непрекъснато.

Той изяснява и правилата за извънреден труд, като позволява на работниците да работят до 13 часа на ден по доброволно споразумение, с увеличение на заплатата с 40%.

Ограниченията за седмичното и годишното работно време остават в сила, а работниците са изрично защитени от уволнение, ако откажат да работят извънредно.

Все пак извънредният труд може да достигне до четири часа на ден при един и същ работодател.

В случаите, когато е предвидена почивка извън работното време, както е в големите предприятия в сектора на търговията на дребно, като супермаркети и промишлеността, 13-часовият работен ден не може да се прилага.

Причината е, че в тези случаи 13 часа работа и 30-минутна почивка надвишават задължителните 11 часа почивка в рамките на 24 последователни часа.

В законопроекта се посочва също, че служителите, които работят извънредно, имат право на възнаграждение, равно на заплатената почасова ставка, увеличена с 40% за всеки час законно извънреден труд, до четири часа на ден и до 150 часа на година.

Законопроектът ще остане отворен за обществено обсъждане до 19 септември.

Редактор: Цветина Петкова