Гръцки следователи приключиха разследването на смъртоносната влакова катастрофа в прохода Темпе през 2023 г. При инцидента се блъснаха пътнически и товарен влак, движещи се в противоположни посоки по една и съща линия, а 57 души загинаха. Експерти на Пожарната служба не са открили доказателства в подкрепа на спорните теории за катастрофата, съобщава в. „Катимерини“.

Приключването на разследването отваря път за начало на съдебния процес, в рамките на който са повдигнати обвинения на 36 души. Очаква се делото да започне през есента.

Срещу бившия министър на транспорта Костас Караманлис е образувано отделно дело. "Експертите не са открили следи от изгаряне или други промени в резултат на въздействието на огъня“ върху втория локомотив на пътническия влак, според доклада, предаден на разследващия съдия Сотирис Бакаимис, пише вестникът.

Правителствени източници изразиха удовлетворение от приключването на разследването и представянето на доклада. Според тях това слага край „на различните теории, които се отразиха с три процента на рейтинга на управляващата партия Нова демокрация между февруари и април“. Правителствени представители определиха случая с катастрофата като „най-трудния период“ в този мандат.

