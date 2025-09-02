Снимка: БТА
Външният министър изпрати писмо до до неговите колеги от държавите-членки на Европейския съюз, както и европейски институции
България изразява нарастваща загриженост относно продължаващото неизпълнение от страна на Република Северна Македония на ангажиментите й към Европейския съюз. Това се казва писмо на министър Георг Георгиев до неговите колеги от държавите-членки на Европейския съюз, както и европейски институции.
"За съжаление, вместо конструктивен диалог и добросъседски отношения, наблюдаваме политика на конфронтация, провокации и отстъпление от поетите задължения", се казва още в позицията на София.
"Одобреното през юли 2022 г. на европейско равнище пакетно споразумение остава единственият възможен път за напредък на тази страна кандидат към ЕС. За съжаление, вместо конструктивен диалог и добросъседски отношения, наблюдаваме политика на конфронтация, провокации и отстъпление от поетите задължения, включително целенасочено оспорване на ключови договорености пред Конституционния съд в Скопие”, пише Георгиев.
Румен Радев: Северна Македония сама се спира по пътя към ЕС
Той подчертава, че не е възможна промяна на договорения европейски консенсус или на който и да е негов компонент. България очаква от съседната държава да изпълнява добросъвестно своите ангажименти, за което нееднократно е настоявал и самият Европейски съвет.
"Готови сме да помагаме и на Скопие да извърви своя европейски път в процеса на реформи, в случай, че членството в Обединена Европа е действителният избор на нейното правителство", пише Георг Георгиев.
