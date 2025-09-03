В четвъртък, 4 септември, ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. След обяд, главно над Западна България, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни превалявания.

Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще е слаб, в Източна България и Дунавската равнина – умерен. Дневните температури ще се понижат, като максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София – около 29 градуса.

Прогноза за времето (03.09.2025 - обедна емисия)

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. След обяд, главно над масивите в Югозападна България, ще се развие купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра – около 15 градуса.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще е 2–3 бала.

В западната част от Балканите ще има временни увеличения на облачността и главно в Албания, Северна Македония и северозападна Гърция ще превали краткотраен дъжд. Над останалата по-голяма част от полуострова ще остане предимно слънчево. Със североизточен поток температурите слабо ще се понижат.

Редактор: Мария Барабашка