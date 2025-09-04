Правителството, което имаме вече почти 9 месеца, е една неудобна коалиция на малцинството между партии, които имат различни политически приоритети и несъвместими политически идентичности. Посещението на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в Пекин по време на военния парад е пример за това. Това каза политологът Румяна Коларова в „Здравей България”.

По нейни думи парадът в Китай е изключително нелепо събитие. „Те празнуват победата на САЩ над Япония по време на Втората световна война. Китайската армия не участва в тези сражения", каза тя.

Политологът доц. Милен Любенов изрази мнение, че няма как премиерът Росен Желязков да не е информиран за българското участие в Пекин, тъй като става дума за представители на правителството. И допълни, че такъв тип покани се изпращат до официалните власти, заради което той не смята, че тя е адресирана до БСП.

Двамата политолози бяха категорични, че Зафиров е бил в Пекин не в лично качество.

Стартът на новия политически сезон

Любенов посочи, че няма нищо ново в позициите на основните политически партии.

„ПП-ДБ се опитаха да възстановят протестната енергия, но на този етап се вижда, че тя няма потенциал за по-голям мащаб”, каза той.

Коларова смята, че големия тест за управляващите ще бъде съставянето на новия бюджет. Тя изрази мнение, че има възможност за риск от разкол между отделните партии в управлението по тази тема, тъй като БСП са привърженици на големите разходи в държавната план сметка. „Въпросът е как ще се балансира”, допълни тя.

Нов сезон, нови заявки от парламентарната трибуна (ОБЗОР)

По нейни думи предсрочни избори не са опция и за управляващите, и за опозицията. „Единственият печеливш ще бъде президентът, който настъпва интереса на всички партии”, допълни Коларова.

Любенов изрази съгласие с тезата, че в предсрочни парламентарни избори перспективата е Румен Радев да участва в тях, а това ще засегне всички политически партии. По негови думи точно това в момента крепи управлението. Той също така смята, че управлението, което е сформирано от политически играчи, които не са съвместими идеологически, ще се отрази на електоралната подкрепа на отделните формации, участващи в него.

Инцидентът с полета на Урсула фон дер Лайен

Коларова каза, че източникът на заглушаването на GPS сигнала на самолета с Урсула фон дер Лайен е Русия.

„Искането за оставка на шефа на ДАНС е абсолютно уместно, защото това е голям пропуск – да не можеш да идентифицираш каква е причината. Русия може да е предизвикала инцидента, но ти трябва да кажеш как, защото иначе това са спекулации. От тази гледна точка това е голям гаф на българските служби”, посочи тя.

► Темата коментираха съпредседателят на Атлантическия съвет в България Иван Анчев и Пламен Димитров от Българско геополитическо дружество в студиото на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Трябва да си зададем въпроса защо точно в България се случи това заглушаване на GPS сигнала на самолета с Урсула фон дер Лайен. Страната ни се утвърждава като слабото звено и в ЕС и в НАТО", каза Иван Анчев.

Пламен Димитров посочи, че този случай напомня, че Българи е много близо до района на голяма война.

„Това се прави от воюващите държави с цел да разстроят комуникациите на противника. Колкото и да иска България не може да остане извън контекста на този конфликт”, каза той.

Анчев и Димитров коментираха и посещението на Зафиров в Китай.

Анчев е на мнение, че трябва да се поеме политическа отговорност във връзка с посещението на Атанас Зафиров и други български политици в Пекин.

Димитров посочи, че за китайската власт парадът цели не да покаже историческите факти от времето на Втората световна война, а да демонстрира военна мощ.

По думите му Зафиров не е само партиен лидер, а и вицепремиер, затова не би трябвало да бъде сред гостите в Пекин.

Повече от разговора гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова