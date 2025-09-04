Глобалната онлайн търсачка Google претърпя масов срив сред потребителите по цял свят. За това сигнализираха хиляди граждани, които я използват за достъп до информация.

User reports indicate problems with Google since 3:33 AM EDT. https://t.co/MK35emuk7T RT if you're also having problems #Googledown — Downdetector (@downdetector) September 4, 2025

Eлектронната поща на търсачката, сайтът за видеосподеляне YouTube и други глобални платформи са недостъпни за редица потребители по света. Проблем с услугите има в България и Турция. Потребители съобщават и за масов срив на различни приложения за смартфони. Всички платформи, които ползват облачните услуги на Google не работят или работят много бавно и трудно.

Най-големият сайт следящ достъпността на интернет сайтовете Downdetector.com също съобщава за текущата ситуация с продуктите на американската компания Alphabet. "Потребителски сигнали сочат за проблеми с Google", пишат оттам.

