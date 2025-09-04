Снимка: iStock/Видео:"Ройтерс"
-
Зърнопроизводители в Добруджа са застрашени от дългове и фалити
-
Отсечките за средна скорост: Всеки може да се информира къде се намират участъците
-
Системни кражби от къщи във варненското село Войводино
-
Адвокат Илия Тодоров: Прегазилият петима души с АТВ в „Слънчев бряг” би следвало да получи по-тежко обвинение
-
Откриха картина, открадната преди 80 години от нацистите
-
Пред NOVA: Говори човекът, заснел черния леопард край дупнишкото село Крайници
-
Спортни новини (03.09.2025 - лятна късна)
Освен нея и редица други платформи имат проблеми с достъпа
Глобалната онлайн търсачка Google претърпя масов срив сред потребителите по цял свят. За това сигнализираха хиляди граждани, които я използват за достъп до информация.
User reports indicate problems with Google since 3:33 AM EDT. https://t.co/MK35emuk7T RT if you're also having problems #Googledown— Downdetector (@downdetector) September 4, 2025
Eлектронната поща на търсачката, сайтът за видеосподеляне YouTube и други глобални платформи са недостъпни за редица потребители по света. Проблем с услугите има в България и Турция. Потребители съобщават и за масов срив на различни приложения за смартфони. Всички платформи, които ползват облачните услуги на Google не работят или работят много бавно и трудно.
Най-големият сайт следящ достъпността на интернет сайтовете Downdetector.com също съобщава за текущата ситуация с продуктите на американската компания Alphabet. "Потребителски сигнали сочат за проблеми с Google", пишат оттам.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни