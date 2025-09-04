Ден на траур в Португалия заради тежкия инцидент в столицата. Първоначално жертвите бяха 15 души, след като известният лисабонски трамвай "Глория" дерайлира и катастрофира. Броят им се увеличи на 17 в четвъртък, съобщиха службите за извънредни ситуации, цитирани от Асошиейтед прес.

Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница, заяви пред журналисти ръководителката на Службата за гражданска защита на Лисабон Мархарида Кастро Мартинш. С това ранените стават 21. Сред тях има и дете.

Мартинш не уточни имената или националността на починалите, като заяви, че първо ще бъдат информирани техните семейства.

Сред 21-те ранени при инцидента в сряда има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр, добави Мартинш.

От спасителните служби поясниха, че сред ранените има най-малко 11 чужденци, предаде Франс прес. Сред тях има двама германци, двама испанци, по един човек от Франция, Италия, Швейцария, Канада, Мароко, Южна Корея и Кабо Верде.

Кадри показват останките на жълто-белия вагон, който се движи нагоре и надолу по стръмен хълм в центъра на Лисабон, едновременно с друг, който се движи в обратната посока по тясна улица.

"Бяхме уведомени за дерайлирането на трамвая в 18:08 часа. Пристигнахме на мястото за 3 минути, стигнахме много бързо. Причините за инцидента ще трябва да бъдат анализирани от компетентните органи", съобщи началникът на пожарната в Лисабон Алешандре Родригес.

Страните и покривът на мотрисата са били смачкани, след като се е блъснал в сграда на завой. Очевидци твърдят, че трамваят се е спуснал по хълма, очевидно извън контрол, преди да се удари.

"Приятел ми предложи да се повозя на трамвая, но бях много уморена и се прибрах. След това започнах да чувам звука на сирените и за съжаление разбрах какво се е случило", разказа бразилската туристка Марта Асунчао.

В страната е обявен ден на национален траур, а прокуратурата е започнала разследване на причините, довели до инцидента.

"Вероятно е станало нещо с поддръжката за този тип превозно средство през последните години. А може и да е бил претоварен", смята Антонио Родригес, който живее в Лисабон.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Общинската компания, чиято собственост е трамвая, обяви, че „всички протоколи за поддръжка са изпълнени“, включително месечни и седмични програми за поддръжка и ежедневни инспекции. Линията, открита през 1885 година, свързва центъра на Лисабон с „Байро Алто“, квартал, известен с оживения си нощен живот. Катастрофиралата мотриса може да събере до 40 пътници, като превозва около 3 милиона души годишно.

Ръководителите на институциите на ЕС изразиха съчувствие по повод катастрофата с фуникуляр в Лисабон. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че ЕП се присъединява към обявения от Португалия ден на траур за жертвите и сваля знамената пред сградите на институцията наполовина.

The tragic accident on the Elevador da Glória has shaken Europe deeply.@Europarl_EN joins Portugal on this national day of mourning, flying our flags at half mast.



🇪🇺🇵🇹



O acidente trágico no Elevador da Glória abalou profundamente a Europa.@Europarl_PT acompanha Portugal no… pic.twitter.com/g0hN9gvu6Q — Roberta Metsola (@EP_President) September 4, 2025

Тази трагедия потресе дълбоко Европа, отбеляза тя в социалната мрежа X. В сърцето си сме с всички, засегнати от трагедията. Европа е съпричастна с жертвите, техните близки и цялата общност на Лисабон. Пожелавам им бързо възстановяване, добавя Мецола.

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.



Os meus sentimentos com as famílias das vítimas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изразява съболезнования на семействата на жертвите.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заявява, че мисли за жертвите и техните близки, и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.