Започва широка обществена кампания за залесяване на „Гарга баир“ – гората, която пострада при големия пожар през лятото.

Инициативата обединява община Велико Търново, Регионалната дирекция по горите, Държавното горско стопанство, Общинското горско предприятие, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Център за продължаващо обучение в Лесотехническия университет и др.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов уточни, че вече са избрани и конкретните видове, съобразно характера на почвата и местния микроклимат. На „Гарга баир“ ще растат кедър, червен дъб, цер, липа и др.

Снимка: Кметът на Велико Търново Даниел Панов

Планът за възстановяване на растителността е изготвен с експертизата на университетските преподаватели и учени с дългогодишен опит в сферата на горите и горското стопанство доц. д-р Валентина Маринова, доц. д-р Невена Шулева, доц. д-р Димитър Якимов.

През следващите седмици ще бъде извършена необходимата подготовка на почвата. Това ще позволи залесяването да стартира още втората половина на октомври.

В първия етап ще бъдат обхванати около 65-70 декара от „Гарга баир“, където още тази есен започва залесяването на между 10 000 и 13 000 дървета. Конкретните дати ще бъдат обявени през втората половина на този месец.

Впоследствие залесяването ще се разшири към целия зелен пояс на Велико Търново – вторият етап ще включва 70 декара в района на с. Шереметя, постепенно ще бъдат обхванати местността „Ксилифор“, с. Арбанаси, хълма „Момина крепост“, с. Самоводене, където на етапи се премахват болните и изсъхнали борове.

Редактор: Габриела Винарова