Екип от инспектори по труда е нападнат с брадва при извършване на проверка за спазване на трудовото законодателство в заведение за хранене в град Димитровград. За овладяване на ситуацията се е наложила намеса на полицията, съобщиха от ГИТ.

До агресията се стига, след като екип на дирекция „Инспекция по труда“ в Хасково при осъществяване на служебните си задължения, след легитимиране със служебни карти, е бил нападнат от лице, представило се за съпруг на собственичката на заведението. Мъжът е скъсал попълнените от работниците декларации и е оспорил правото на инспекторите по труда за упражняване на контрол. Преди пристигането на полицията, той е изгонил заварените работници и е счупил цялата посуда на една от масите.

При осъществения контрол инспекторите по труда установяват четири лица, работещи без трудов договор. С помощта на органите на полицията представителите на Инспекцията по труда успяват да приключат на място документалната част от проверката.

При предходни проверки на обекти, стопанисвани от същата собственичка отново са установявани работещи без трудови договори, за което работодателят е санкциониран. Проверката на работодателя продължава.

Редактор: Цветина Петкова