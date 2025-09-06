По случай 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, в сърцето на Стария Пловдив за първи път се показват уникални експонати – народни носии, дантели, шевици и накити. Изложбата е дело на две изключителни българки – посветили живота си на съхраняването на традициите и красотата на българското.

В галерия „Филипополис” са подредени 32 автентични народни носии и накити от различни етнографски региони на България. Подредени са и 24 предмети за бита с шевици. Изложбата показва богатството на българския фолклор от край на 19-ти до средата на 20-ти век.

Д-р Ваня Велкова е създател на колекцията. Тя сподели в „Събуди се”, че е силно развълнувана да представи част от своите експонати. Носиите са празнични и женски, като всички носят живот и своя история.

Мария Андонова е майстор на шевици и дантели. Тя сподели, че в изложбата се показват повече експонати, представящи различните етнографски региони на страната. Тя посочи, че българската шевица е богата на символи и знаци.

Повече от разговора гледайте във видеото.