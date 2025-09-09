Папа Лъв XIV официално канонизира Карло Акутис, превръщайки го в първия светец от поколението на милениалите. Това е исторически момент, който не само подчерта значението на вярата в съвременния свят, но и поставя акцент върху възможността за святост в дигиталната ера.

Карло Акутис, роден във Великобритания на 3 май 1991 г., но израснал в Италия, умира от левкемия през 2006 година на 15-годишна възраст. Въпреки своята млада възраст, той оставя дълбок отпечатък върху всеки, който се е запознал с неговата история. Неговата любов към интернет и технологиите се съчетава с дълбоката му вяра и желание да сподели католическите учения в дигиталния свят. Заради това той е наричан „инфлуенсърът на Бог“.

За да бъде признат за светец, е необходимо да се потвърдят две чудеса, които могат да бъдат приписани на застъпничеството на светеца пред Бог. Процесът на канонизация, който може да отнеме много години, понякога се развива изключително бързо, особено когато има доказателства за чудеса или мъченичество. В случая на Карло Акутис, чудесата са не само че потвърдени, но също така се свързват с конкретни моменти и хора. Темата коментира гостът в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS Светла Чалъкова, главен редактор на Българската секция на радио „Ватикана”.

„Да, има отдел във Ватикана, който е отговорен за процесите, така наречените процеси за канонизация на вярващи. Тези процеси могат да продължат много дълго, но има такива, които се развиват много бързо, защото са доказани чудеса или защото е било мъченичество”, коментира Чалъкова.

►Първото чудо: Лечението на младото момче от Бразилия

През 2010 г. в Кампо Гранде, Бразилия, чудото се случва при лечението на 3-годишно момче с рядка вродена малформация на панкреаса. Родителите му, които не можели да си позволят нужната операция, се молели за чудо. Точно тогава в града били изложени реликви на Карло - сред тях риза, която той носил. Бабата на детето води момчето до църквата и поставя детето пред реликвата, молейки се за застъпничеството на светеца. Още на същата вечер, след молитвата, детето започва да се чувства много по-добре и може да яде без да повръща. Медицинските изследвания потвърдили, че аномалията в панкреаса на момчето е изчезнала.

►Второто чудо: Възстановяването на младо момиче от Коста Рика

Второто чудо се случва през 2022 г. във Флоренция, когато 21-годишно момиче от Коста Рика, което учи в Италия, пада от електрически велосипед и претърпява тежка травма на главата. Лекарите били песимистични относно шансовете за оцеляване, но майката на момичето решава да се помоли пред гроба на Карло Акутис в Асизи. Тя прекарва деня в молитви. През тази нощ състоянието на дъщеря ѝ започва да се подобрява, а по-късно тя диша спонтанно и се възстановява напълно след втора неврохирургична операция.

