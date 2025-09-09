Сигнал за съмнителен изоставен куфар в квартал „Левски“ до базар „Левски“ във Варна е подаден днес. По информация куфарът бил оставен в автобус от пътник, след което изхвърлен и за него е уведомена полицията.

На място са изпратени специализирани екипи на полицията, както и линейки. Органите на реда са направили проверка на куфара с помощта на скенер.

Вътре е открита детска играчка, като впоследствие е било констатирано, че куфарът и съдържанието му не създават опасност за населението.