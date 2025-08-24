Мощна експлозия избухна в известен магазин за играчки в Москва. Инцидентът е станал на площад „Лубянка”, в непосредствена близост до централата на Федералната служба за сигурност, предаде агенция „Ройтерс”.

По първоначална информация, най-малко един човек е загинал, а няколко други са пострадали. Новината беше потвърдена от кмета на руската столица Сергей Собянин, който изрази съболезнования към близките на жертвата.

Евакуирани са хората от околните ресторанти, магазини и кино. На място има екипи на полицията, пожарната и Бърза помощ.

Първоначално държавните агенции съобщиха, че експлозията е причинена от газова бутилка. В същото време популярният Telegram канал Mash твърди, че става дума за инцидент с хелий.

Разследването продължава.

Редактор: Габриела Винарова