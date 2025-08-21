Причините за инцидента все още се изясняват

Най-малко 34 души пострадаха при експлозия в склад за пиротехнически средства в град Карачи, Южен Пакистан, предаде "Ройтерс", като се позова на местната полиция.

На телевизионни кадри се вижда как в небето се издига гъст дим, излизащ от сградата, където са били съхранявани пиратки. Пламъци са избухнали в склада и околните магазини вследствие на взрива, който е бил последван от още няколко по-малки експлозии. 

На място са пристигнали пожарникари, които да изгасят огъня, а линейки са превозвали ранените до няколко болници, съобщи служител на реда, цитиран от "Асошиейтед прес".

При експлозията са нанесени щети на няколко магазина и на превозни средства, преминавали в близост. Причините за инцидента все още се изясняват.

