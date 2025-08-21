Снимка: БГНЕС
Причините за инцидента все още се изясняват
Най-малко 34 души пострадаха при експлозия в склад за пиротехнически средства в град Карачи, Южен Пакистан, предаде "Ройтерс", като се позова на местната полиция.
На телевизионни кадри се вижда как в небето се издига гъст дим, излизащ от сградата, където са били съхранявани пиратки. Пламъци са избухнали в склада и околните магазини вследствие на взрива, който е бил последван от още няколко по-малки експлозии.
🔥 Explosion at Fireworks Warehouse on M A Jinnah Road, Karachi— Alarms.Global (@AlarmsGlobal) August 21, 2025
A fireworks warehouse on M A Jinnah Road in Karachi exploded, causing a large fire that required extensive firefighting efforts. The incident damaged nearby vehi… in Karachi, Pakistan… pic.twitter.com/ilZ1JaNyla
Най-малко 20 мигранти загинаха при корабокрушение край Лампедуза
На място са пристигнали пожарникари, които да изгасят огъня, а линейки са превозвали ранените до няколко болници, съобщи служител на реда, цитиран от "Асошиейтед прес".
При експлозията са нанесени щети на няколко магазина и на превозни средства, преминавали в близост. Причините за инцидента все още се изясняват.
Редактор: Цветисиана Костова
A massive explosion at a fireworks warehouse in #Karachi, #Pakistan’s largest city, left at least 34 people injured on Thursday (August 21), with four reported to be in critical condition, police said. The blast triggered panic on a busy street as nearby shops caught fire,… pic.twitter.com/F2YNqFJDH1— News9 (@News9Tweets) August 21, 2025
Последвайте ни